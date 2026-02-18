F1, test Bahrain: la Mercedes di Russell fa il miglior tempo nella 1° giornata. Poi la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc

Si è chiusa con una prova generale di partenza, con undici monoposto in griglia, la prima giornata della seconda e ultima sessione dei test di Formula 1 in Bahrain, che per la Ferrari ha visto in pista Charles Leclerc la mattina e Lewis Hamilton nel pomeriggio. Il tempo del monegasco, il migliore in mattinata (1.33.739), è risultato il terzo in assoluto, superato poi da quelli di George Russell, con la Mercedes (1.33.459) e di Oscar Piastri (1.33.469) con la McLaren. Hamilton, che ha girato meno, ha ottenuto il settimo crono assoluto, preceduto da Lando Norris, Kimi Antonelli e Isack Hadjar, l'unico oggi a girare con la Red Bull, non senza problemi soprattutto in mattinata.