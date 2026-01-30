F1, nell'ultima giornata di test a Barcellona brilla la Ferrari SF-26. Hamilton il più veloce ma anche Leclerc sfreccia

A pochi minuti dal termine dell'ultima sessione, Lewis Hamilton ha fatto registrare con 1'16«348 il miglior tempo assoluto nei cinque giorni di 'shakedown', i primi test stagionali di Formula 1, svoltisi a porte chiuse sul circuito del Montmeló, vicino a Barcellona. Nel pomeriggio l'inglese si è piazzato davanti al connazionale Norris, su McLaren, per più di due decimi; in mattinata, invece, il più veloce di tutti era stato l'altro ferrarista, Charles Leclerc, con il crono di 1'16«653. Il 'circus' della Formula 1 si sposta adesso in Bahrein, dove tra 11 e 13 febbraio sono previste tre giornate di test precampionato.

Da sottolineare però, anche il lavoro visto a Barcellona della squadra di Toto Wolff che oggi non era in pista ma ha collezionato in tre giorni la bellezza di 500 giri totali con 2.325 chilometri completati senza problemi evidenti alla neonata power unit. Contando anche i giri che il motore Mercedes ha compiuto grazie ai team clienti di Alpine e McLaren (è invece assente Williams) sono quasi 1000 le tornate totali.