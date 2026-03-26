F1: Norris «La McLaren tornerà a vincere, ora ci serve tempo. Ho grande fiducia nella squadra»

«Non ricordo quanti punti ci separassero nel 2024 da Mercedes, Red Bull e Ferrari, ma credo fossimo indietro di oltre 150 punti, eppure siamo riusciti a rimontare e a vincere il campionato Costruttori. Il nostro obiettivo ora è salire sul podio e poi tornare a vincere le gare. I punti poi arriveranno da soli e vedremo cosa riusciremo a recuperare». Lando Norris, dopo la stagione da protagonista con la vittoria del mondiale piloti, non nasconde le difficoltà della McLaren in questi primi due gran premi: parlando in conferenza stampa, alla vigilia del week end del gp del Giappone, il britannico si è detto però convinto di poter tornare a lottare tra i big.

«Siamo fiduciosi di poterci riuscire - ha spiegato il campione del mondo della McLaren - come squadra crediamo in noi stessi, perché abbiamo vinto gli ultimi due campionati e abbiamo vinto il titolo Piloti l'anno scorso perché siamo riusciti a costruire la migliore auto. Sono fiducioso che quest'anno potremo tornare a farlo. Ci vuole solo tempo. Bisogna essere pazienti. Ma ho grande fiducia nella squadra e penso che quest'anno potremo arrivare ad avere la macchina migliore».