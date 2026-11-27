La scuderia statunitense Haas ha ufficializzato l'estensione del contratto di Oliver Bearman per la stagione 2027 di Formula 1, completando così la coppia piloti in vista del prossimo campionato. L'annuncio del rinnovo del pilota britannico – cresciuto nella Ferrari Driver Academy – è arrivato alla vigilia del Gran Premio del Qatar. Per Bearman si tratterà della terza stagione consecutiva al volante della monoposto Haas, dove condividerà il box con il debuttante brasiliano Rafael Camara.

"Abbiamo ancora dei conti in sospeso": le parole di Bearman. Nel commentare il prolungamento dell'accordo, Bearman ha sottolineato il legame costruito con il team e la volontà di proseguire il percorso di crescita intrapreso fin qui, lasciando intendere l'ambizione di raccogliere risultati ancora più importanti. "Non è un segreto che sia felice di continuare con Haas nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nel mio sviluppo e ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutti. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo continuare a fare passi avanti. Sono entusiasta di guidare questo percorso e di continuare a costruire su quanto abbiamo ottenuto finora. Abbiamo ancora dei conti in sospeso."

Continuità e nuovo volto al fianco del britannico. Con la conferma di Bearman, Haas punta sulla continuità tecnica e umana su uno dei due sedili, affiancando a un pilota ormai rodato all'interno della struttura il debutto in Formula 1 di Rafael Camara. Il rinnovo, arrivato in concomitanza con la vigilia del GP del Qatar, mette così un punto fermo sulla composizione del team per il 2027.