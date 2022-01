​F1: parte la Ferrari Driver Academy 2022, anche 2 ragazze in pista. Ritrovo a Maranello, assenti giustificati Schumi Jr e Shwartzman

MARANELLO - È iniziato questa mattina con il ritrovo a Maranello il tredicesimo anno di attività della Ferrari Driver Academy, il programma del Cavallino Rampante istituito nel 2009 che ha come obiettivo preparare i giovani di maggior talento a rappresentare la scuderia Rossa in Formula 1. In questa stagione i piloti che la Fda seguirà e formerà saranno nove, anche se questa mattina a Maranello ne erano presenti sette. Assenti giustificati Mick Schumacher e Robert Shwartzman, i due più esperti, impegnati con le rispettive squadre di Formula 1, Haas F1 Team per il tedesco - con la quale si appresta a disputare la seconda stagione da titolare - e scuderia Ferrari per il russo che nel 2022 ricoprirà il ruolo di test driver. A pochi minuti dall’inizio del primo dei workshop nei quali i piloti sono stati coinvolti, i compagni di appartamento in Casa FDA nel 2021 - Arthur Leclerc, Dino Beganovic, Maya Weug e James Wharton - hanno aiutato le matricole - Oliver Bearman e Rafael Camara, selezionati nella seconda edizione delle FDA Scouting World Finals, e Laura Camps Torras, la seconda ragazza ad essere entrata a far parte dell’ Academy Ferrari dopo aver vinto il programma Fia Girls on Track - Rising Stars - a sentirsi a loro agio all’interno della Gestione Sportiva.

A dare il benvenuto agli allievi Marco Matassa, direttore FDA, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, e il Racing Director, Laurent Mekies. Durante questa settimana i piloti affronteranno il tradizionale Camp di inizio anno, basato su quattro impegnative giornate che prevedono workshop su vari argomenti nonché svariati test psicofisici, diverse attività sportive e una giornata sui kart al Franciacorta Karting insieme a Tony Kart, storico partner che supporta FDA anche nel suo programma di scouting. La stagione 2022 vedrà i nove piloti della Ferrari Driver Academy impegnati su diversi fronti. I piloti impegnati in Formula 3 saranno due: Arthur Leclerc è alla seconda stagione nella categoria e dopo il buon debutto dello scorso anno in questa stagione è atteso tra i contendenti per il titolo. Nel team Prema gli farà compagnia Oliver Bearman, che nel 2021 è stato il dominatore della Formula 4.