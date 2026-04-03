F1, per i bookie Antonelli accorcia su Russell nelle quote per il titolo Mondiale. E in MotoGp Bezzecci favorito su Marquez

L'Italia dei motori domina e sogna grazie a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, in testa alle classifiche generali di Formula 1 e MotoGP dopo le vittorie nel Gran Premio del Giappone e nel Gran Premio degli Stati Uniti. Per il bolognese della Mercedes è doppietta dopo il trionfo in Cina di 15 giorni fa, un uno-due micidiale che, riporta Agipronews, lo lancia da 3,75 a 2,25 nella lavagna di Sisal e Planetwin365 per la conquista del titolo piloti, in scia al compagno di scuderia George Russell, salito da 1,55 a 1,90 dopo il deludente quarto posto a Suzuka. Il riminese dell'Aprilia, con tre gare vinte su tre, ha invece sorpassato Marc Marquez come favorito dei bookie per il Motomondiale, scendendo da 2,27 a 1,70 mentre il campione del mondo arretra da 1,90 a 2,50.

Il prezioso terzo posto conquistato in Giappone, da Charles Leclerc lo piazza sul podio dei favoriti, in quota, dove passa da 15 a 12. Più indietro, a 25,00, l'altro ferrarista Lewis Hamilton, in mezzo alle McLaren di Oscar Piastri (offerto a 20,00 dopo l'ottimo secondo posto di ieri) e del campione del mondo Lando Norris, a 33,00 volte la posta. Alla corsa iridata in MotoGP partecipa a pieno titolo anche l'altra Aprilia di Jorge Martin (a segno nel 2024) che balza da 10,00 a 5,00 dopo essersi aggiudicato la Sprint Race di Austin e il secondo posto in gara. Lo spagnolo è a soli quattro punti di distanza in classifica dal compagno di team. Ma occhio alla Ktm di Pedro Acosta, ancora sul podio ieri, visto a 13,00. Sempre più notte fonda per Pecco Bagniaia, sprofondato da 33 a 51 dopo il deludente decimo posto negli Stati Uniti.