F1: Pirelli resta fornitore unico delle gomme fino al 2028. Sarà fornitore esclusivo anche per F2, F3 e F1 Academy

Pirelli estende al 2028 la presenza in Formula 1, rimanendo fornitore unico del FIA Formula One World Championship. La Federazione Internazionale dell'Auto ha esercitato l'opzione per estendere di un anno l'attuale contratto con l'azienda italiana. L'estensione era inserita nel contratto sottoscritto tra Pirelli, FIA e Formula 1 nel 2023, quando l'azienda aveva prolungato la propria presenza nella massima serie per il triennio 2025-2027. Pirelli sarà dunque fornitore esclusivo di pneumatici anche per F2, F3 e F1 ACADEMY.

«Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all'innovazione e alla sostenibilità - ha commentato Stefano Domenicali, Presidente & CEO di F1 -. Sono quindi lieto che la FIA e noi prolungheremo questa collaborazione per un altro anno». «Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028, grazie all'accordo raggiunto con la FIA, sotto la guida del suo presidente Mohammed Ben Sulayem, e Formula 1. Lo scorso anno - ha ricordato Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli - abbiamo superato il traguardo dei 500 GP, affrontando e vincendo, nella nostra lunga partecipazione, importanti sfide tecnologiche e di innovazione»