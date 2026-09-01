F1: presidente Aci La Russa: «Gp Monza è già sold out, grande soddisfazione. Ogni anno alziamo l'asticella»

«Siamo già sold out, non c'è più un seggiolino libero per domenica. È una gioia e una soddisfazione. Ogni anno alziamo l'asticella, ci saranno quasi 400mila persone in tre giorni». Lo annuncia il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, durante la conferenza stampa di presentazione del Gp di Monza. «Sarà un gran premio eccezionale - aggiunge La Russa, al primo Gp da numero uno di Aci -. Le Ferrari saranno protagoniste, sono competitive. Antonelli è leader del Mondiale, è cresciuto in Aci prima che la Mercedes credesse in lui». La Russa ha inoltre premiato sul palco Luigi Scarfiotti, figlio di Ludovico, l'ultimo pilota italiano a vincere il Gran Premio di Monza, 60 anni fa. A Ludovico Scarfiotti saranno intitolati gli spazi della direzione gara.