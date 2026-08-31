F1, presidente Milei annuncia che l'Argentina mira a organizzare un Gp. L'ultimo gran premio è stato nel 1998 a Gálvez

L'Argentina mira ad un ritorno di un gran premio di Formula 1 nel Paese dopo 28 anni di assenza dal calendario. Lo ha annunciato il presidente Javier Milei nel suo intervento al congresso della Federazione internazionale dell'Automobilismo (Fia) in corso di svolgimento oggi a Buenos Aires. «L'Argentina che torna ad essere sede di un congresso mondiale della Fia è la stessa che riunisce tutte le condizioni per tornare a ricevere la Formula 1», ha affermato il presidente sudamericano. «L'Argentina è un paese amante delle auto.

L'ultima volta di un gran premio in Argentina è stata nel 1998 nell'autodromo Gálvez, ma in tutto questo tempo la passione degli argentini per le corse non si è mai spenta: l'unica cosa che è mancata in questi ultimi 28 anni è che il mondo tornasse a guardarci come un Paese in grado di organizzare un gran premio», ha aggiunto. «Abbiamo la tradizione, abbiamo i piloti e adesso abbiamo anche la serietà istituzionale che esige questa categoria prima di scegliere un Paese. E' il momento di accelerare in questa direzione e questo congresso rappresenta il primo passo verso questo ritorno», ha quindi concluso Milei.