F1: prima di sfidarsi a Monza, i piloti a cena insieme sul rettilineo. Riunito tutto il paddock sulla griglia di partenza

Prima di sfidarsi in pista, una cena tutti assieme. È il modo con cui piloti, Team Principal, meccanici e tecnici hanno anticipato il weekend del Gran Premio di Monza. Più di 200 ospiti su 'La Tavolata', organizzata da Barilla e lunga quasi di 100 metri sul rettilineo dell'autodromo: una cena curata dallo chef Massimo Bottura, tre stelle Michelin. «Sono entusiasta di aver partecipato a 'La Tavolata'. In Formula 1 non si guida mai da soli e questa serata ha mostrato quante persone servano davvero per vincere, sia in pista sia fuori - spiega il pilota della Racing Bulls, Yuki Tsunoda -.

Il lavoro di squadra è al centro di tutto ciò che facciamo ed è in momenti come questi che si costruiscono relazioni e fiducia. È qualcosa che riusciamo a fare raramente durante un weekend di gara, motivo per cui farlo in questa occasione è stato davvero speciale». «Quando gareggiavo in Formula 1, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me - dichiara il vice presidente del gruppo Barilla, Paolo Barilla -. Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato.

Dietro ogni prestazione c'è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. 'La Tavolata' celebra queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all'adrenalina della competizione».