F1 Gp di Austin, Antonelli conquista la pole position: «Domani cercherò di vincere»

Antonelli conquista la pole position ad Austin: mondiale sempre più vicino. Verstappen 2°, Leclerc 4°

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Kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole position del Gp di Austin, in Texas. L'italiano precede le due Red Bull di Marx Verstappen e Isack Hadjar. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Solo settimo con l'altra Mercedes George Russell, superato dalla McLaren di Lando Norris. «Abbiamo fatto la pole e domani cercheramo di vincere. Ma Max è stato molto veloce e non sarà semplice. Cercherò di partire bene Sono molto felice per l'auto», ha detto Antonelli.

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domenica 25 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 04:32 | © RIPRODUZIONE RISERVATA