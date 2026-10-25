Antonelli conquista la pole position ad Austin: mondiale sempre più vicino. Verstappen 2°, Leclerc 4°

Kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole position del Gp di Austin, in Texas. L'italiano precede le due Red Bull di Marx Verstappen e Isack Hadjar. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Solo settimo con l'altra Mercedes George Russell, superato dalla McLaren di Lando Norris. «Abbiamo fatto la pole e domani cercheramo di vincere. Ma Max è stato molto veloce e non sarà semplice. Cercherò di partire bene Sono molto felice per l'auto», ha detto Antonelli.