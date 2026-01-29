F1: quarta giornata di test a Barcellona con l'esordio dell'Aston Martin. Ferrari e McLaren in pista, davanti c'è sempre Mercedes

Quarta giornata di test a Barcellona per la Formula 1 con Ferrari e McLaren in pista ma le attenzioni sono state rivolte principalmente alla nuova Aston Martin. Per la monoposto, firmata da Adrian Newey e sulle quali le aspettative sono altissime, si è trattato dei primi chilometri sull'asfalto. Un debutto non esaltante visto che la macchina si è fermata dopo poche tornate. Lance Stroll è riuscito a concludere un solo giro. Ai box presente anche Fernando Alonso. La nuova AMR26ha è apparsa misteriosa anche nell'aspetto: una livrea provvisoria 'total black', come quella della McLaren.

Continuano a marciare chilometri e raccogliere dati utili per lo sviluppo le due Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli: i due hanno chiuso ancora davanti a tutti. La Ferrari sembra aver cercato conferme sull'affidabilità: Lewis Hamilton ha compiuto una lunghissima serie di giri al mattino. «Oggi ho fatto 85 giri, è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile. L'anno scorso abbiamo avuto un inizio di test pessimo», ha confermato il campione britannico, parlando a Sky Sport.