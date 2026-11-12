F1: Red Bull, Nikola Tsolov sarà il pilota di riserva per la stagione 2027. Attualmente è secondo in F2

Nikola Tsolov assumerà il ruolo di pilota di riserva per Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls nel 2027, segnando un passo importante nel percorso del 19enne bulgaro verso le corse in Formula 1. Da quando è entrato nel Red Bull Junior Team nel 2025, Nikola si è affermato come uno dei giovani talenti più promettenti. Dopo essere arrivato secondo nel Campionato di Formula 3 nel 2025, ha continuato la sua impressionante progressione in Formula 2, dove attualmente è secondo nel Campionato Piloti con due tappe ancora da disputare in Qatar e Abu Dhabi. Nella sua prima stagione completa in F2, Nikola ha ottenuto sei vittorie - quattro in Feature Race e due in Sprint - inclusa una serie record di tre vittorie consecutive, diventando il primo pilota nella storia della F2 a raggiungere questo traguardo. Nel suo nuovo ruolo, Nikola intraprenderà un ampio programma di sviluppo, combinando il lavoro di simulatore e sviluppo con preziosa esperienza in pista attraverso sessioni di prove libere, test delle vetture precedenti (TPC), sessioni di test selezionate e test di pneumatici.

Oltre alle sue responsabilità come pilota di riserva, il programma è progettato per assicurarsi che sia pienamente preparato a correre in F1 al massimo livello. Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: «Nikola è un giovane pilota eccezionalmente talentuoso, e siamo rimasti profondamente colpiti dal suo sviluppo e dalle sue prestazioni negli ultimi anni. Lottare per il Campionato in F3 e ora lottare per il titolo di F2 nella sua prima stagione completa dice molto sulla sua capacità e determinazione. Ciò che ci ha colpito altrettanto è la sua maturità, il suo approccio alle corse e la sua volontà di continuare a imparare e migliorare. Abbiamo una grande fiducia nel potenziale di Nikola e lo vediamo come un pilota con un futuro molto entusiasmante in F1. Questa nomina riflette la nostra fiducia in lui e il nostro impegno per il suo continuo sviluppo. Il nostro obiettivo nel 2027 sarà dargli l'esperienza, gli strumenti e il supporto necessari per essere pronto a correre in F1 la prossima volta. Per ora, Nikola ha ancora un compito importante da concludere in F2. Gli auguriamo ogni successo negli ultimi due round e lo sosterremo per tutto il tempo mentre combatte per il Campionato».

Nikola Tsolov ha dichiarato: «Sono incredibilmente felice e grato alla Red Bull per avermi dato questa opportunità. Da quando sono entrato nel Team Junior, ho ricevuto un supporto straordinario e sono cresciuto molto, sia come pilota che come persona. La mia carriera è progredita incredibilmente rapidamente, e devo molto a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto. La mia ambizione è chiara: voglio diventare un pilota di F1. Avere l'opportunità di passare il prossimo anno a prepararmi per quel prossimo passo è incredibilmente emozionante. Sono fiducioso che con il supporto e l'esperienza del Team avrò la migliore preparazione possibile per essere completamente pronto a fare il prossimo passo sulla griglia di F1 quando arriverà il momento. So che c'è ancora molto da imparare, ma sono pronto a lavorare sodo, sfruttare ogni opportunità e dare tutto ciò che ho al Team. Per ora, il mio obiettivo immediato è concludere la stagione di F2 nel modo più forte possibile».