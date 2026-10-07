F1, Russell partirà in fondo alla griglia a Singapore. Penalità a seguito della sostituzione del motore della sua Mercedes

George Russell dovrà scontare a Singapore una penalità in griglia, a seguito della sostituzione del motore della sua Mercedes, resasi inevitabile dopo il ritiro nelle fasi finali del Gp del Bahrain, in Malesia. La penalizzazione, già prevista e ora ufficiale, lascia poche speranze al britannico di colmare il gap con Kimi Antonelli, che guida il mondiale con 84 punti di vantaggio a sette prove dalla fine del Mondiale di Formula 1. Era previsto il nuovo propulsore venisse montato o motore più avanti, una volta che la Mercedes avesse sfruttato il programma Aduo per introdurre un aggiornamento; tuttavia, i danni subiti in Malesia hanno costretto la scuderia tedesca ad anticipare la sostituzione al Gp di Singapore e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento, ma solo nella gare della domenica e non nella Sprint in programma sabato.