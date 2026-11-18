«Continuavo a pensare che avrei rinnovato il mio contratto e che sarei rimasto per molti anni in Ferrari, per poi trovarmi improvvisamente messo da parte e costretto a cedere il mio sedile a Lewis». A parlare, senza nascondere l'amarezza per un ciclo interrotto troppo presto, è Carlos Sainz. Alla vigilia del prestigioso traguardo dei 250 Gran Premi in Formula 1, lo spagnolo – oggi al volante della Williams – guarda indietro alla sua carriera e ammette che la separazione dal Cavallino Rampante resta una ferita ancora aperta, difficile da metabolizzare del tutto nonostante il tempo trascorso.

Il rammarico nasce soprattutto dalle circostanze in cui è maturato l'addio. Quando la scuderia di Maranello decise di puntare su Lewis Hamilton per la stagione 2025, il pilota madrileno non stava affatto attraversando una fase di calo. Al contrario, Sainz era nel pieno della sua maturità agonistica: reduce da annate estremamente solide in rosso, arricchite da vittorie di prestigio, numerosi podi e pole position, si era ormai ritagliato un ruolo di primo piano nel paddock, guadagnandosi la fama di uno dei piloti più completi, veloci e tatticamente affidabili dell'intero circus.

Il suo unico "limite", di fatto, è stato quello di occupare l'abitacolo destinato al sette volte campione del mondo, un'operazione di mercato ritenuta irrinunciabile dai vertici della Rossa. Nonostante lo shock per una decisione arrivata a sorpresa e comunicata con largo anticipo rispetto alla fine del mondiale, lo spagnolo non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Anche da "separato in casa", con un'intera stagione ancora da disputare prima del divorzio, Sainz ha continuato a spingere al massimo in ogni weekend di gara, confermando uno spessore umano e una dedizione al lavoro fuori dal comune, qualità che ancora oggi gli vengono riconosciute trasversalmente da addetti ai lavori e tifosi.