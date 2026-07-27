F1, sarà la Malesia a sostituire il Gp del Bahrain: in pista a Sepang il 4 ottobre tra i Gp dell'Azerbaigian e di Singapore

Sarà il circuito di Sepang, in Malesia, ha ospitare il prossimo ottobre il Gran premio di Formula 1 del Bahrain, che non si può disputare a Sakhir a causa del conflitto in corso nell'area. Lo hanno reso noto la Formula 1 e la Fia, ricordando che la gara si svolgerà il 4 ottobre prossimo, tra i Gp dell'Azerbaigian e di Singapore. L'accordo raggiunto anche con i governi del Bahrain e della Malesia «consente alla Formula 1 di preservare una prova che altrimenti non si sarebbe disputata. Il resto del programma - conclude una nota della F1 - per il 2026 rimane invariato».

«Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain nel 2026 - ha detto il ceo della F1, Stefano Domenicali -. Ancora una volta, questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e realizzare eventi, creando un momento emozionante per tutti coloro che seguono la Formula 1». A questo punto è definitivamente cancellato l'altro Gp che non si è potuto svolgere in primavera, quello dell'Arabia Saudita, mentre sono sfumate le speranze di Imola di poter essere presa in considerazione per ospitare proprio la gara in Bahrain.