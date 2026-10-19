F1, il Circus sbarca ad Austin: sale la febbre per il primo match point Mondiale di Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli sempre più vicino all'appuntamento con la storia della Formula 1. A sei giorni dal Gran Premio di Austin, dove il pilota leader del campionato si giocherà il primo match point iridato, sale la febbre per la possibilità di poter vedere un driver italiano vincere il titolo 73 anni dopo Alberto Ascari. Un sogno per il giovane pilota della Mercedes che può realizzarsi nel Gp a stelle e strisce solo in caso di vittoria della gara domenica e di una serie di combinazioni legate ai suoi rivali; primo fra tutti, il compagno di squadra George Russell che nella corsa in Texas non deve far meglio del nono posto.

Il margine di Antonelli è di 102 punti su Russell, a sei gare dalla fine della stagione, con 150 punti da assegnare in totale. Un bottino che rende la leadership del pilota italiano sempre più blindata e vicina alla bandiera a scacchi per il trionfo finale. Per diventare campione ad Austin, Antonelli deve “eliminare aritmeticamente” non solo il compagno di squadra ma anche il pilota della Ferrari Lewis Hamilton che non deve arrivare prima del quinto posto.

Altro discorso riguarda le tensioni internazionali tra Iran e Usa e in Arabia, che potrebbero avere un riflesso sulle ultime tappe del Mondiale (al momento Qatar e Abu Dhabi confermate) e facilitare la missione iridata di Antonelli nel caso in cui i due Gp venissero cancellati e sostituiti solo dalla possibile gara a Imola. In pratica, se Antonelli uscirà da Austin a +125 punti in classifica sul secondo, sarà campione. Tutti questi calcoli considerano il Qatar sempre nel calendario, quindi con 125 punti a disposizione dal dopo Texas fino all'ultima bandiera a scacchi.

Se, al contrario, dovessero essere cancellare le ultime tappe in Qatar e Abu Dhabi con l'aggiunta di una sola tappa, ci sarebbe una gara in meno e ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti in Texas. In attesa di vedere se Antonelli sfrutterà il primo match point ad Austin, il pilota italiano della Mercedes può godersi il successo sui social, ovvero quello sul piano della popolarità. Le sue vittorie in pista hanno scatenato un boom di follower sul web: a partire da gennaio il 20enne emiliano ha più che raddoppiato la propria base di fan su Instagram, balzando da 4,5 a ben 9,3 milioni di follower.

Il punto di svolta è stato domenica 6 settembre a Monza, quando partito dall'ultima casella della griglia il giovane talento è stato protagonista di una leggendaria rimonta da 26 sorpassi, conquistando il gradino più alto del podio, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti. E così al momento il leader del Mondiale di F1 si è lasciato alle spalle quasi tutti i big dello sport italianom compreso Sinner, e nella graduatoria degli atleti in attività più seguiti sui social, soltanto Mario Balotelli (secondo con 11,9 milioni) e il leggendario Valentino Rossi (primo con 16,1 milioni di fan nonostante abbia lasciato la MotoGP nel 2021 e ora si dedichi alle auto GT) restano davanti al pilota Mercedes.