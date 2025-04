F1, Sergio Perez potrebbe tornare nel 2026: «Contattato da alcuni team, ci sono progetti interessanti»

L'ex pilota della Red Bull Sergio Perez ha accennato a un possibile ritorno in Formula Uno nel 2026, rivelando di essere in trattative con alcuni team. «Ci sono alcuni progetti molto interessanti in circolazione. Sono stato contattato da alcuni team da Abu Dhabi (ultima gara del 2024). In questo momento, la stagione è iniziata, quindi alcune cose si apriranno nei prossimi mesi», ha detto al sito web della F1. Perez ha detto di essersi dato almeno sei mesi per «mettere sul tavolo tutte le mie opzioni e prendere una decisione su cosa fare dopo con la mia carriera.

Se trovo un progetto che mi motiva pienamente a tornare, dove il team crede in me e dove apprezza la mia carriera, la mia esperienza e tutto ciò che posso portare a un team, sarebbe molto interessante prenderlo in considerazione», ha detto. Il pilota messicano ha avuto un ruolo chiave nell'aiutare la Red Bull a vincere il campionato costruttori nel 2022 e nel 2023. Ma dopo una stagione 2024 deludente, si è separato dal team a dicembre nonostante avesse ancora due anni di contratto. Alla fine non è riuscito a trovare un nuovo team per la stagione 2025. «Non me l'aspettavo davvero. È diventato più chiaro solo quando eravamo in Qatar e abbiamo iniziato a discutere e negoziare la mia uscita dal team. È successo tutto molto rapidamente», ha detto.