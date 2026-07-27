F1: sindaco di Imola: «Il ritorno del Gp? Noi siamo sempre pronti e disponibili. Lavoriamo per essere sempre e al meglio»

«Noi come sempre siamo pronti e disponibili, lavoriamo per esserlo sempre e al meglio». Con queste parole il sindaco di Imola, Marco Panieri, commenta l'ipotesi di un ritorno della Formula 1 in città per il finale del Mondiale. «In Ungheria al Gp di F1 per continuare, insieme al direttore del circuito Pietro Benvenuti, un'analisi degli altri tracciati, proseguire nei progetti di ammodernamento del nostro impianto (casa eventi, copertura corpo box, nuovo ponte Tosa, nuova viabilità via Emilia lato Faenza e altri… ) e per mantenere i canali aperti con il Circus, che in questi mesi non si sono mai fermati - afferma il primo cittadino -.

Ovviamente ci fa piacere l'interesse che c'è attorno a Imola e all'ipotesi di un suo ritorno in calendario». «In queste giornate, tuttavia - conclude -, il nostro primo pensiero va alle zone ancora colpite da tensioni e conflitti nel mondo, auspicando una normalizzazione di cui tutti abbiamo disperatamente bisogno. Anche perché generano difficoltà sistemiche in cui siamo tutti coinvolti e che pesano in particolare sulle popolazioni, dalla violenza all'instabilità, fino all'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Anche per questo lo sport e il motorsport possono e devono rappresentare uno straordinario veicolo di dialogo, inclusione e unione tra i popoli, facendosi portatori di un messaggio universale di speranza, rispetto e convivenza pacifica».