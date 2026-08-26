F1, sindaco di Imola sull'ipotesi di ospitare un secondo Gran Premio in Italia: «Sempre pronti a rispondere presente»

«Accogliamo con grande apprezzamento le parole del presidente dell'Aci, Geronimo La Russa e il sostegno dalle istituzioni sportive per l'ipotesi di ospitare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese. È un segnale chiaro che conferma la centralità e il valore strategico dell'Autodromo internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'". Così il sindaco di Imola, Marco Panieri, sull'eventualità di un'altra gara in Italia, a causa della stuazione mediorientale, oltre al Gran Premio di Monza, adombrata ieri al Meeting di Rimini dallo stesso La Russa, e che vedrebbe protagonista il circuito della città romagnola. «I canali di dialogo con il Circus della Formula 1 - osserva il primo cittadino imolese - non si sono mai interrotti. Il nostro territorio, insieme alla Regione Emilia Romagna, sta facendo investimenti importanti sulla struttura per renderla sempre più moderna, competitiva e all'avanguardia.

Imola e l'Emilia Romagna insieme al presidente De Pascale si stanno muovendo nella direzione giusta da tempo e siamo sempre pronti, come già fatto in passato, a rispondere presente». A giudizio di Panieri, è fondamentale lavorare uniti: serve un impegno corale e sono necessarie le giuste risorse a livello di Sistema Paese per affiancare gli sforzi che la comunità locale sta già compiendo. "È fondamentale, in un contesto di lavoro di squadra e per garantire gli standard richiesti, come già fatto in passato con Monza, un sostegno economico adeguato del Governo per proseguire il percorso di ammodernamento a favore degli autodromi pubblici, Imola compresa».

Ad ogni modo, argomenta Panieri, «guardiamo con profonda attenzione e dispiacere alla complessa e drammatica situazione internazionale che investe il Medio Oriente e altre aree del mondo. Crediamo fermamente che lo sport e il motorsport non siano solo un'occasione di competizione e indotto, ma debbano farsi interpreti di un ruolo più alto: un veicolo universale di speranza, unione e cooperazione tra i popoli per un forte messaggio di pace»