F1, Sinner: «Incredibile Antonelli, solo chi è un fenomeno impara così in fretta»

«Quello che ha fatto Kimi è incredibile, farlo a 20 anni con quella naturalezza, tanta roba... Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta. Mi emoziona tantissimo. Conosco un pochino lui, conosco un pochino il padre. Sono persone normali, tranquille. La normalità ci collega». Jannik Sinner spiega così il rapporto nato con il nuovo campione del Mondo di Formula 1, Kimi Antonelli, intervenendo all'evento 'Be Like Sinner' alla Torre Allianz a Milano.