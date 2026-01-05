F1 stagione 2026: Mercedes svelerà la nuova W17 E Performance il 22 gennaio

La Mercedes ha fissato una data per la presentazione della sua monoposto di Formula 1 del 2026, la Mercedes-Amg F1 W17 E Performance. I rendering del design, realizzati secondo i nuovi regolamenti della F1, saranno pubblicati sui canali digitali della Mercedes giovedì 22 gennaio, poco prima dei test privati ​​pre-stagionali a Barcellona. Lunedì 2 febbraio seguirà uno spettacolo dedicato al lancio della stagione digitale 2026, prima delle sessioni di test consecutive in Bahrein.

Il lancio della stagione, che verrà trasmesso in streaming sulle pagine social della Mercedes, vedrà la partecipazione del Ceo e Team Principal delle Frecce d'Argento Toto Wolff, dei piloti George Russell e Kimi Antonelli, nonché di approfondimenti sui radicali cambiamenti tecnici da parte dei membri senior del team. La Mercedes sta spingendo per tornare a lottare per il titolo dopo non essere riuscita a vincere un campionato durante la recente era dell'effetto suolo in F1: la squadra si è piazzata terza nel 2022, seconda nel 2023, quarta nel 2024 e seconda nel 2025. Molti altri team di F1 hanno già delineato i loro piani di lancio per il 2026, con un fitto programma pre-stagionale che prenderà forma tra gennaio e febbraio, prima dell'inizio della stagione in Australia dal 6 all'8 marzo.