F1, Sticchi Damiani (Aci): «La Ferrari deve essere perfetta per tornare a vincere. Vasseur? Ha grande esperienza, farà bene»

«Ferrari tornerà a vincere nel 2023? L’anno scorso la Ferrari è cresciuta tantissimo rispetto al 2021. Parte di questa crescita è stata vanificata da piccoli e medi errori a vari livelli. C’è stata anche un pò di sfortuna. Una squadra come la Red Bull e un pilota fortissimo come Verstappen, che sembra aver superato lo stesso Hamilton, lo vediamo come un pilota difficile da battere se dispone di un’auto come l’attuale Red Bull, servono piloti bravissimi, che abbiamo, ma anche un’auto estremamente competitiva ed una strategia perfetta, altrimenti si perdono punti che sono poi difficili da recuperare, la squadra deve essere perfetta per tornare a vincere».

Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. «Vasseur? Conosce l’ambiente, è un uomo di grande esperienza, è vicino a Charles, ci sarà sicuramente grande sintonia tra lui e i piloti, ha la fiducia di Elkann e penso che farà bene, ha un compito molto complesso e difficile. La situazione non è facile, cambiare Binotto è stato un fatto non dico traumatico ma non indolore. Sono convinto che grazie alla sua esperienza da team principal dell’Alfa Romeo ha avuto modo di affrontare temi di carattere tecnico simili a quelli della Ferrari. Mando un grandissimo in bocca al lupo alla Ferrari», ha aggiunto Sticchi Damiani. Il numero uno dell’Aci ha poi concluso il suo intervento parlando dei due gran premi che si correranno in Italia, Monza e Imola:

«È stato un grande miracolo quello che siamo riusciti a compiere ad avere due Gp, il secondo non era facile da avere. Abbiamo potuto contare sull’amicizia forte e consolidata con Stefano Domenicali e con il presidente di regione Bonaccini e il sostegno del Governo Draghi che ci ha dato le risorse per firmare fino al 2025. Rappresentano una grande vittoria per il Paese. Monza è la storia della Formula 1 e Imola è un’altra eccellenza. Per il 2024 sono previsti dei lavori di rinnovamento su entrambi i circuiti che saranno più belli e ospitali e uniranno tradizione, storia e grande modernità».