Duro attacco di Bernie Ecclestone nei confronti di Lewis Hamilton. Intervistato da Sky Sport Deutschland e Rtl, l'ex numero uno della Formula 1, oggi 96enne, ha criticato aspramente l'atteggiamento del sette volte campione del mondo, reduce da diverse tensioni interne alla Ferrari con il compagno di squadra Charles Leclerc.

«Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna di qualcosa ancor prima della prima curva», ha dichiarato Ecclestone, suggerendo che per il pilota britannico sia giunto il momento di valutare l'addio alle corse. Secondo l'ex patron del Circus, il problema risiederebbe anche nell'approccio al team di Maranello: «Leclerc è un uomo Ferrari. Hamilton invece è arrivato cercando di cambiare da solo il metodo di lavoro interno, ma ormai per lui è semplicemente troppo tardi».

Ecclestone ha poi tracciato la sua ricetta per la gestione del box rosso, invocando gerarchie ben definite: «La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida. È preferibile avere un vero numero uno affiancato da un secondo pilota molto competitivo, che però conosca esattamente il proprio ruolo e rappresenti una garanzia per la squadra».

Infine, una battuta ironica sul neo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, che molti tifosi sognano di vedere presto al volante della Rossa: «Dobbiamo aspettare che superi i 50 anni — ha chiosato Ecclestone — solo allora Maranello sarà il posto giusto per lui».