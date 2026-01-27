F1: test a Barcellona, per ora in pista solo Ferrari e Red Bull: girano anche sul bagnato Leclerc e Verstappen

Seconda giornata di test a porte chiuse per le nuove monoposto del mondiale 2026 di Formula Uno, e sulla pista di Montmelo' girano solo per ora la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc. L'olandese, sotto una pioggia leggera, ha fermato il cronometro su 1'20'' netti, Leclerc su 1'20''8. Dunque in questa mattina catalana hanno girato sul circuito solo la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, una prima parte sull'asciutto e poi, dopo la pioggia, sul bagnato. Charles ha girato per circa sessanta giri complessivi, circa la metà per SuperMax. Non sono scesi in pista gli altri team, tra chi aveva già in programma di non girare e chi ha scelto di farlo visto il maltempo. Spicca soprattutto l'assenza della McLaren, che era attesa oggi in pista per la prima volta, come la Ferrari.

Ricordiamo che ieri al Montmelò sulle undici scuderie che prenderanno parte alla stagione 2026 sono state sette quelle che hanno scelto di sfruttare la prima giornata sul tracciato spagnolo, avendo a disposizione tre giorni in pista per ogni team a scelta tra i cinque totali. Assente la Williams, costretta a saltare interamente i test di Barcellona a causa della mancata omologazione del telaio: la squadra inglese non ha infatti superato i crash test ed è così stata obbligata a mancare il primo appuntamento dell'anno.