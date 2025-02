F1: test Bahrain al via, Hamilton in pista per la Ferrari. Kimi Antonelli il più veloce nella sessione mattutina

E' in corso il primo giorno dei test pre-stagione della Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Dopo quasi tre ore dall'inizio in cima all'elenco dei tempi c'é la Williams di Alexander Albon in 1'31«573. Segue la Red Bull di Liam Lawson, ad appena un millesimo. Terzo tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.261). Ottavo Kimi Antonelli, da quest'anno al volante della Mercedes. Con il passare del tempo le condizioni delle monoposto e della piasta sono cambiate e, ad emergere, è stato il nostro Kimi Antonelli che sulla sua W16 si è issato in cima alla classifica provvisoria dei tempi. Ecco la classifica della mattina:

Antonelli (Mercedes) 1'31"428

Lawson (Red Bull) a 1 decimo

Albon (Williams) a 1 decimo

Tsunoda (Racing Bulls) a 1 decimo

Hamilton (Ferrari) a 4 decimi

Doohan (Alpine) a 4 decimi

Alonso (Aston Martin) a 4 decimi

Piastri (McLaren) a 6 decimi

Hulkenberg (Sauber) a 7 decimi

Bearman (Haas) a 4 secondi