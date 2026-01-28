F1, test a Barcellona: Kimi Antonelli davanti a tutti, sorride la Mercedes. McLaren, esordio ok

Sorride la Mercedes che a Barcellona trova il suo Kimi Antonelli migliore, e la McLaren fa la sua prima apparizione. Nel terzo giorno di test prestagionali di Formula 1, è il giovane pilota italiano a segnare il miglior tempo (1:17.382 ottenuto nella sessione del pomeriggio) davanti al compagno di squadra George Russell (1:17.580). Poco contano i riscontri cronometrici, non ufficiali, ma certo per la scuderia di Brackley la giornata è decisamente positiva, anche per la mole di giri effettuati (180 per 850 km messi insieme dalla coppia di piloti). La nuova W17 è apparsa solida e affidabile.

«Per me è stata una giornata migliore rispetto a lunedì, quando la pista bagnata al mattino ha limitato le mie prestazioni - le parole di Antonelli -. Questo pomeriggio siamo riusciti a percorrere l'intera distanza di gara, aumentando il nostro chilometraggio e raccogliendo molti dati su cui il team potrà lavorare. Questa vettura è completamente nuova e molto diversa da quella 2025, quindi mi sto abituando sempre di più. Accumulare tanti chilometri è molto utile. Finora abbiamo completato il nostro programma in entrambi i giorni. Questo è l'unico vero obiettivo di questo shakedown - ha sottolineato il pilota bolognese -, e speriamo che il nostro terzo e ultimo giorno di prove fili liscio.

Siamo concentrati sull'aumentare il nostro chilometraggio e metterci nella posizione migliore possibile prima di partire per il Bahrain». Assente la Ferrari, che ha deciso di non testare in questa giornata la Sf-26 con Leclerc e Hamilton, c'era grande attesa invece per l'esordio della macchina campione del mondo: sulla MCL40 dalla livrea quasi del tutto nera (in attesa che venga ufficialmente svelata il 9 febbraio) è salito solo l'iridato Lando Norris, per la prima volta con il numero uno e ha chiuso dopo 75 giri alle spalle delle due Mercedes. E' rimasto ai box il compagno di squadra Oscar Piastri, che avrà modo di testare la nuova monoposto nelle prossime sessioni (ne restano due per completare lo shakedown collettivo).

Molte le novità mostrate dalla vettura apparsa con la sospensione anteriore rivoluzionata che abbandona lo schema pull-rod per il push-rod: un progetto sul fronte dell'aerodinamica studiato alla luce dei nuovi regolamenti e delle bocche dei radiatori. Domani attesa per il debutto dell'Aston Martin, in pista dopo i problemi iniziali che hanno ritardato i primi giri. Sicuramente ci sarà la Ferrari che finora ha testato la Rossa solo il martedì, anche in condizioni non ottimali vista la pioggia: non mancherà la McLaren e potrebbero girare anche Mercedes e Red Bull. La Williams, unica scuderia a non essere presente al Montmelò, ha fatto sapere che effettuerà dei test in Bahrain, dall'11 febbraio.