F1: test Sakhir, dopo 4 ore di prove la Red Bull di Verstappen é la più veloce

Si é conclusa con il miglior tempo di Max Verstappen la mattinata delle prima delle tre giornate di test che la Formula 1 sta conducendo a Sakhir. Dopo quattro ore di prove, l'olandese della Red Bull ha chiuso in 1'35«433. Seguono la McLaren di Oscar Piastri (+0.169 millesimi) e la Mercedes di George Russell (+0.675). Quarto tempo per la Ferrari guidata da Lewis Hamilton, con un distacco di un secondo netto.