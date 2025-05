F1, la Thailandia si fa avanti per ospitare un GP nel 2028. Governo di Bangkok ha visto Domenicali al Gp di Monaco

La Thailandia vorrebbe ospitare il suo primo Gran Premio di Formula 1 nel 2028, ha dichiarato un portavoce del governo, dopo la visita del primo ministro al circuito di Monaco nello scorso fine settimana. Una proposta di offerta e uno studio di fattibilità saranno presentati al governo per l'approvazione la prossima settimana, ha affermato il deputato Jirayu Houngsub. Da mesi Bangkok spinge per convincere il promotore della Formula 1, che negli ultimi anni ha avviato una revisione del calendario, con più gare e nuovi circuiti. Questa è però la prima volta che le autorità annunciano una data per il loro progetto. Anche quest'anno il paddock farà una sola tappa nel Sud-Est asiatico, a Singapore.

La Malesia è stata esclusa dal programma nel 2017 e il Covid ha causato l'annullamento del GP del Vietnam nel 2020. La Thailandia ospita una gara della MotoGP a Buriram (nord-est) dal 2018, ma il governo propende per ospitare la Formula 1 nelle strade della capitale Bangkok. Venerdì il primo ministro Paetongtarn Shinawatra ha elogiato «un grande passo avanti» sul suo account X, dopo l'incontro con il boss della F1 Stefano Domenicali a margine del GP di Monaco. La Thailandia sta intensificando le iniziative per promuovere il turismo, un settore fondamentale della sua economia. Lo scorso anno ha accolto più di 35 milioni di visitatori.