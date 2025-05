La F1 torna a Imola, previste oltre 200mila presenze nei tre giorni del Gp dal 16 al 18 maggio

Tutto pronto all'Autodromo Internazionale «Enzo e Dino Ferrari» di Imola (Bologna), per il Formula 1 Aws Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2025, in programma dal 16 al 18 maggio. È il primo appuntamento europeo stagionale della massima serie motoristica e settima tappa della 75ª edizione del Campionato Mondiale di Formula 1. Nel fine settimana sono attese oltre 200mila presenze, con 300 milioni di indotto stimato.

All'incontro, organizzato dall'Aci in sinergia con le Autorità nazionali e locali, sono intervenuti il capo del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio Flavio Siniscalchi, il commissario straordinario dell'Aci Tullio Del Sette, il sub-commissario dell'Aci Giovanni Battista Tombolato, il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Imola Marco Panieri. Il presidente e ceo di Formula 1 e il presidente di Ice Matteo Zoppas hanno inviato ciascuno un videomessaggio.