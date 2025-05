La F1 torna Imola e vuole la conferma nel Circus, segnali positivi da Domenicali. Indotto stimato del Gp di 300 milioni

È tutto pronto, a Imola, per tornare ad accogliere il circus della Formula Uno: dal 16 al 18 maggio, infatti, 200mila persone assisteranno al week end del gran premio dell'Emilia-Romagna. Con la speranza che uno dei circuiti che hanno fatto la storia della Formula Uno, tornato nel 2020 dopo 14 anni di assenza, sia presente nel calendario anche per gli anni a venire. La Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte per la conferma. «La partita la dobbiamo giocare e la dobbiamo vincere e questa è la sfida che abbiamo nel prossimo mese - ha detto il presidente Michele de Pascale - questo è il luogo perfetto della Formula 1». Non è un problema di soldi: «Le risorse - ha detto - il sistema Italia le ha e le vuole mettere in campo, ciascuno è pronto a fare la propria parte, la Regione Emilia-Romagna ha già le risorse a bilancio per il 2026».

E se passasse il principio che uno stato non può avere due gran premi è già pronto l'escamotage (peraltro già ampiamente utilizzato in passato) di tornare a chiamare la gara imolese «Gran Premio di San Marino»: la Repubblica del Titano sarebbe già pronta a entrare nella squadra. Imola ha un alleato importante: il presidente e ceo di Formula Uno Stefano Domenicali è proprio imolese: «La Formula 1 - ha detto in un videomessaggio inviato alla conferenza stampa di presentazione - ha da sempre un legame profondo con Imola che, non dobbiamo dimenticare, ha raccolto la nostra chiamata nel periodo del Covid quando non c'erano gare a sufficienza. Imola non è soltanto una tappa del calendario, ma un luogo simbolico, carico di storia».

In attesa di definire il futuro della gara sul circuito incastonato dentro la città, ci si prepara alla grande festa, con la solita invasione dei tifosi della Ferrari, ma anche con la curiosità e l'attenzione sull'enfant du pays, il giovanissimo pilota bolognese della Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Attese, in tre giorni, 200mila persone, con un indotto stimato di 300 milioni.