F1, un altro italiano nel circus: Leonardo Fornaroli a Barcellona al volante della McLaren per la prima sessione di prove libere

Un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato, infatti, che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025: è uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Programm come pilota di sviluppo e collaudatore.

In questo ambito nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test con la monoposto 2023 a Barcellona, Silverstone e Austin. «Sono molto emozionato di guidare la MCL40 questo fine settimana nella sessione di prove libere 1 di Barcellona-Catalunya - ha detto Fornaroli - Sarà una grande opportunità per aiutare il team nei preparativi e per lavorare al programma previsto per venerdì. Questa sarà una missione molto importante per me perché sarà la mia prima sessione ufficiale di Formula 1. È qualcosa su cui ho lavorato a lungo, quindi sono molto emozionato».