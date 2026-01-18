F1, una settimana scintillante: da Audi a Mercedes e Ferrari, debuttanti e big del Circus si svelano

Comincia a prendere forma la Formula 1 edizione 2026, quella della rivoluzione tecnica che potrebbe rimescolare le carte del Circus in termini di prestazioni. Dopo aver ammirato la livrea della nuova Red Bull svelata a Detroit in casa Ford insieme a quella della 'sorella miniore' Racing Bulls, la prossima settimana vedrà una serie di importanti presentazioni, dalla Ferrari alla Mercedes fino all'inedita Audi. Si parte già domani, quando la Haas svelerà ufficialmente sul web la sua monoposto, la VF-26. Il team statunitense ha anticipato i piani per evitare sovrapposizioni con altre presentazioni e permettendo di dare così una maggiore visibilità alla propria vettura.

L'evento è atteso per svelare alcuni dettagli della nuova auto e la livrea per la stagione che vedrà ancora Esteban Ocon e Oliver Bearman al volante della monoposto motorizzata Ferrari. Il giorno dopo, il 20 gennaio, sarà la volta dell'Audi Revolut Team che toglierà i veli a Berlino in un evento che segnerà l'inizio ufficiale del suo progetto in Formula 1, con una copertura in streaming per i tifosi e che ha precede i primi test invernali previsti a Barcellona dal 26 genniaio.

Per il marchio dei quattro anelli ci sarà Jonathan Wheatley nel ruolo di team principal, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto al volante e la supervisione come capo progetto dell'ex Ferrari Mattia Binotto. Due giorni dopo, il 22 gennaio, sarà la volta di un'altra big del Circus la Mercedes: la presentazione della W17 E Performance, è stata programmata con un doppio appuntamento: un lancio tramite render online giovedì prossimo, seguito da un evento più completo il 2 febbraio, dopo i primi test di Barcellona. Il 23 gennaio sarà invece il giorno della Ferrari che toglierà i veli a Maranello in contemporanea con un altro team, la Alpine che farà il suo primo vagito a Barcellona. La nuova Rossa per il Mondiale che verrà ha già un nome, SF-26: con il suo nuovo motore e livrea sarà presentata ufficialmente a Maranello/Fiorano con una carrellata online, seguita subito dopo da un breve Come negli scorsi anni, anche la vettura 2026 sarà spinta da una power unit Ferrari, mantenendo una collaborazione tecnica che accompagna la squadra sin dal suo debutto in Formula 1.

Alla guida ci saranno ancora Esteban Ocon e Oliver Bearman, confermati dopo il loro primo anno con il team. sulla pista di casa. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali Ferrari e su Sky Sport F1, focalizzato sul nuovo progetto tecnico per la stagione 2026. Per vedere la nuova McLaren che dovrà difendere il titolo di campione del mondo bisognerà attendere fino al 9 febbraio quando si terrà l'unveiling, trasmesso online dal Bahrain International Circuit. Il giorno prima, l'8 febbraio, ecco la Cadillac, nuovo team di Formula 1 (undicesimo della griglia 2026) che presenterà la livrea della sua nuova auto durante uno spot televisivo del prossimo Super Bowl. Uno spettacolo nello spettacolo per celebrare l'ingresso del team statunitense nella categoria regina.