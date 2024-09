F1, varano in pista nel Gp di Singapore: interrotte le terze libere. Quando gli animali incontrano il circus

La terza sessione di prove libere del Gp di Singapore di F1 è stata interrotta per un varano in pista. Il rettile si è fatto una passeggiata tranquilla mentre gli steward lo rincorrevano cercando di allontanarlo. La sua presenza sul circuito di Marina Bay ha creato un momento divertente, subito risolto senza che l'animale venisse colpito dalle monoposto.

L'accaduto

Le prove finali del Gran Premio sono state sospese per diversi minuti sul circuito cittadino di Singapore con i piloti che ridevano seduti nelle loro auto nei box mentre gli steward si occupavano del rettile. Lo sfidante al titolo Lando Norris, in lotta per spodestare il campione del mondo e leader della classifica Max Verstappen, è stato il più veloce nella seconda sessione di prove di venerdì, dopo che Charles Leclerc con la ferrari aveva dominato la prima sessione.

Gli altri animali

Sky Sport ricostruisce la storia recente degli animali che sono entrati in pista nei Gran Premi di Formula 1. Per i varani non è la prima volta: nel 2023 ne entrarono addirittura tre. Il primo ad accorgersene è stato Max Verstappen, con Horner che scherza: «Forse Godzilla ha un figlio». Il riferimento era alla comparsa del rettile nel 2016. Altri casi noti sono la cagnolina in Bahrain nel 2020, il serpente in Thailandia nel 2018 e la marmotta a Montreal nel 2023. Ancora: la volpe in Canada nel 2012 e il cerbiatto in Austria nel 2001. Insomma quella tra monoposto e animali è una lunga storia.