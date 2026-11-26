«Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi». È questo il messaggio di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia della penultima tappa del Mondiale di Formula 1 sul circuito di Lusail.

Pista veloce e gestione gomme a Lusail. Rispetto all'appuntamento precedente di Las Vegas, il tracciato qatariota pone sfide tecniche ben diverse, a partire dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità che mettono sotto pressione monoposto e piloti. A rendere il fine settimana ancora più complesso sarà la gestione delle coperture e delle soste: il limite massimo di 27 giri per ciascun set di pneumatici imporrà una pianificazione attenta di strategie e stint di gara.

L'obiettivo di Maranello. Con tre sessioni di prove libere a disposizione per affinare il set-up e raccogliere dati, il team di Maranello punta a ottimizzare ogni dettaglio del fine settimana: «Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l'obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture».