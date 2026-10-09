F1: Verstappen in pole nella Sprint a Singapore, al suo fianco partirà Russel. Leclerc terzo

Max Verstappen partirà in pole position nella gara Sprint del Gp di Singapore, 17/a tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull (1'31''153) avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes. Terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, che precede le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. In terza fila col britannico si sarà l'altra Rossa di Lewis Hamilton, appena davanti a Kimi Antonelli, al volante della Mercedes.