F1, Vettel debutta con il nuovo look in Aston Martin. Il taglio da “quasi calvo” diventa virale

Non c'è dubbio che nel team Aston Martin, ex Racing Point, sappiano creare nel migliore dei modi l'evento. Da lunedì, la squadra con base a Silverstone ha pubblicato una serie di video e foto riguardanti l'approdo di Sebastian Vettel nella sede del team. L'inizio della nuova avventura del quattro volte campione del mondo ha avuto una degna sceneggiatura. Vettel dopo aver conosciuto il personale, si è infilato tuta e casco calandosi nell'abitacolo della monoposto che quest'anno si chiamerà, appunto, Aston Martin. Una prima presa di contatto. Vettel ha fatto il sedile, dialogato con gli ingegneri e quando si è tolto "l'elmetto" ha messo in luce un nuovo look: i capelli biondi sono praticamente spariti per lasciar spazio a una sorprendente calvizie. La fronte altissima di Seb ha suscitato qualche ilarità sui social in cui tanti hanno scritto che gli anni trascorsi in Ferrari gli hanno fatto perdere i capelli...