Vettel scalda tifosi al F1 Fan Festival di Milano:«Con questa Ferrari a Monza si può vincere»

MILANO - «Con questa Ferrari a Monza possiamo vincere». Sebastian Vettel si sbilancia in vista del gp d’Italia di domenica scaldando le migliaia di tifosi accorsi in darsena a Milano per il F1 Milan Festival. «Spero in un’altra vittoria e che sia una bella gara anche per Kimi (Raikkonen, ndr), un pò sfortunato a Spa - si è augurato Vettel reduce dal successo in Belgio -. Mi piace molto sfilare per la Ferrari e questo fine settimana per tutta la squadra è molto emozionante anche per un tedesco come me».