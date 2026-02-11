F1, via ai test a Sakhir: per la Ferrari in pista Hamilton. McLaren con Oscar Piastri e la Red Bull di Max Vertsappen

E' in corso la prima giornata dei test ufficiali di Formula 1, sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Per la Ferrari c'é in pista Lewis Hamilton che, dopo la prima ora di prove, occupa il sesto posto. Al momento il miglior tempo é di Arvin Lindblad, pilota Racing Bull ed unico rookie del 2026, in 1'37«945. Seguono la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Vertsappen.