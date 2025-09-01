F1, Wolff: «Mercedes alla ricerca del prossimo campione di Formula 1 tedesco»

Il team ufficiale della casa automobilistica tedesca Mercedes sta intensificando la ricerca della prossima stella tedesca della Formula 1, ha dichiarato il team principal Toto Wolff a margine del Gran Premio d'Olanda. «Come marchio tedesco, vorremmo avere un tedesco in Formula 1 tra qualche anno, qualcuno che abbiamo formato», ha dichiarato Wolff. «Vogliamo trovare un tedesco che guiderà una Mercedes in futuro», ha aggiunto il dirigente austriaco. In collaborazione con Motorsport Team Germany, un programma di sviluppo congiunto della Fondazione Sportiva dell'Automobile Club Tedesco (ADAC) e della Federazione Tedesca Sport Motoristici (DMSB), il team mira a trovare e sviluppare in modo più specifico i migliori talenti tedeschi. Se le prospettive saranno favorevoli, li attende un pieno supporto finanziario e forse anche, come gran finale, un giorno un posto nel team di F1. «Forse troveremo il prossimo Michael Schumacher, Sebastian Vettel o Nico Rosberg», ha azzardato Wolff.

L'idea è semplicemente quella di motivare i giovani talenti: «Unisciti a noi e forse un giorno siederai con noi», ha dichiarato Ola Källenius, Ceo di Mercedes. Källenius, 56 anni, ha lanciato personalmente l'iniziativa per cercare specificamente un giovane pilota tedesco. Gli attuali piloti di Formula 1 del team sono il britannico George Russell e l'italiano Kimi Antonelli, anch'essi provenienti dal programma junior della Mercedes. Il progetto prevede che, in futuro, i piloti di kart saranno monitorati più attentamente a partire dall'età di dieci anni. Se si dimostreranno particolarmente promettenti, potranno intraprendere una carriera in monoposto. «Non lo faremo a metà con l'ADAC; lo faremo per identificare i migliori», ha dichiarato Wolff. «Continueremo solo se vedremo questo potenziale. Siamo spietati in questo senso», ha aggiunto.

Tuttavia, si sostiene che più di una persona potrebbe ricevere un supporto a lungo termine se le sue prestazioni fossero all'altezza della concorrenza internazionale. Attualmente, ci sono pochi giovani talenti nel motorsport tedesco perché è uno sport incredibilmente costoso. Un solo anno nel programma di karting junior può costare fino a 250.000 euro, mentre in Formula 4 ammonta già a milioni. Chiunque voglia raggiungere il vertice può fallire, anche con una cifra a due cifre in milioni. «Nessuno può permetterselo oggi senza il supporto dell'industria», ha affermato Wolff, aggiungendo che vogliono cambiare questa situazione e alleviare la pressione finanziaria su uno o più piloti di grande talento. Wolff ha anche invitato altre aziende tedesche a partecipare e a fornire il loro supporto. Nico Hülkenberg, 38 anni, è attualmente l'unico pilota tedesco in Formula 1, che corre per il team Sauber, che diventerà la nuova squadra ufficiale di Audi la prossima stagione. Al suo apice, nel 2010, c'erano ben sette piloti tedeschi che gareggiavano nella massima serie del motorsport.