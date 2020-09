F2, Monza festeggia Mick Schumacher: vince 14 anni dopo papà Michael

In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia, Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher, il figlio di Michael, che 14 anni dopo il padre, riporta il cognome di famiglia sul gradino più alto del podio. Mick, impegnato nel campionato di F2, si è imposto in Gara1 sul circuito monzese, che ospita l'ottava tappa del mondiale della categoria che fa da apripista al Circus. Al volante della sua Prama il giovane pilota tedesco ha centrato la prima vittoria della sua stagione, staccando il nostro Luca Ghiotto, al volante della Hitech e autore di una grande rimonta con sorpasso finale sul danese Lundgaard.

