F4, al Mugello il 16enne Antonelli è Campione. Il pilota Mercedes pupillo di Toto Wolff

SCARPERIA - Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing), 16 anni, è il nuovo campione italiano di Formula 4 che in questo fine settimana è all’autodromo del Mugello di Scarperia per chiudere la stagione 2022. Il pilota bolognese, scattato dalla pole position, ha mantenuto la testa della corsa respingendo ogni tentativo del suo diretto avversario, l’irlandese Alexander Dunne. «È indescrivibile la mia felicità - ha commentato a fine gara Antonelli che quest’anno è salito ben 11 volte sul gradino più alto del podio -. Siamo riusciti a gestire tutto molto bene ed è stato bellissimo vincere gara e campionato qui al Mugello.

Per il prossimo anno ancora non è stato deciso niente, so che salirò di categoria, ma prima dovrò parlare con Mercedes». Antonelli, che si è aggiudicato matematicamente il titolo italiano con due gare di anticipo e quello di esordiente essendo alla prima esperienza alla guida di una monoposto, è sotto contratto della Casa di Stoccarda dall’età di 11 anni ed è un pupillo del team principal di Formula 1 Toto Wolff. E forse non a caso ha disputato il campionato tedesco di F4, vinto anche questo a mani basse proprio la scorsa settimana.