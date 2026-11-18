JARAMA - La Formula E ha ufficialmente voltato pagina. Sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid, la prima giornata dei test collettivi ha segnato il debutto in pista delle nuove monoposto Gen4, chiamate a inaugurare il quarto capitolo della storia del campionato elettrico. Un esordio che non ha tradito le aspettative sul fronte delle prestazioni, con le nuove vetture capaci di abbassare sensibilmente i riferimenti cronometrici della precedente generazione. A prendersi la scena è stato Edoardo Mortara, autore del miglior tempo assoluto in 1’24”344 al volante della Mahindra, ma la giornata è stata tutt'altro che semplice per squadre e piloti, con ben otto bandiere rosse a interrompere il programma.

Il primo dato emerso da Jarama riguarda proprio il salto prestazionale compiuto dalla Gen4. Nonostante si tratti soltanto del primo contatto collettivo con le nuove monoposto, il potenziale è apparso immediatamente evidente. Il riferimento stabilito da Mortara è risultato di oltre cinque secondi più rapido rispetto ai migliori riscontri della precedente generazione sul tracciato spagnolo, polverizzando anche il primato di 1’29”403 ottenuto lo scorso marzo da Dan Ticktum con la Gen3 Evo. Non soltanto velocità sul giro, ma anche maggiore rapidità sui rettilinei: nel corso della sua tornata record, lo svizzero ha raggiunto una velocità massima di 277,2 km/h, circa 25 km/h in più rispetto a quanto registrato nella prima sessione dell'E-Prix di Madrid della passata stagione.

A inaugurare la nuova era è stata anche Bridgestone, nuovo fornitore unico di pneumatici della Formula E dopo l'uscita di scena di Hankook. Un ulteriore cambiamento tecnico che si aggiunge alle tante novità introdotte con la Gen4 e che richiederà alle squadre un importante lavoro di comprensione e sviluppo nel corso dei prossimi mesi.

La mattinata ha visto Jean-Éric Vergne conquistare il primo riferimento significativo della nuova generazione. Il francese, al volante della Citroën, ha fermato il cronometro sull'1’25”004, dopo una sessione nella quale i tempi sono progressivamente scesi man mano che i piloti prendevano confidenza con le nuove vetture. Alle sue spalle si è piazzato Mitch Evans, al debutto con la Opel GSE Formula E, staccato di appena 125 millesimi. Terzo tempo per Stoffel Vandoorne, tornato nella categoria con la Jaguar TCS Racing dopo un anno di assenza, mentre Zane Maloney ha portato la Nissan al quarto posto davanti a Pepe Martí con la Cupra Kiro.

Il risultato di Vergne è stato ancora più significativo considerando le condizioni nelle quali si è svolta la sessione. La prima bandiera rossa è arrivata dopo appena sei minuti per un problema alle comunicazioni radio lungo il tracciato, costringendo la Direzione Gara a sospendere le prove per circa 55 minuti. Una volta ripresa l'attività, non sono mancati ulteriori inconvenienti. Oliver Rowland è rimasto fermo con la Nissan, mentre Robert Shwartzman ha accusato un problema in uscita dalla pit-lane al volante della Lola. Anche Evans ha dovuto interrompere momentaneamente il proprio programma, prima che Taylor Barnard finisse nella ghiaia della prima curva provocando un'altra interruzione e la conclusione anticipata del turno.

Proprio il britannico è stato uno dei protagonisti, seppur fuori dalla classifica, della giornata madrilena. Barnard ha infatti preso parte alle prove con Fusion Formula E, squadra che deve ancora ufficializzare la propria formazione per la prossima stagione. La sua presenza ha riacceso la vicenda contrattuale con Fortescue Zero, team con il quale aveva inizialmente raggiunto un accordo per la Season 13. La volontà del pilota di trasferirsi nella nuova squadra inglese ha aperto un contenzioso che resta ancora da risolvere. Nel frattempo, Fortescue ha convocato Paul Aron, pilota estone che ricopre anche il ruolo di riserva in Alpine in Formula 1, per affiancare Dan Ticktum durante i test. Con Fusion è sceso in pista anche il turco Ayhancan Güven, candidato a uno dei due sedili della squadra.

Nel pomeriggio, dopo una breve pausa, le monoposto sono tornate sull'asfalto di Jarama per proseguire il lavoro di raccolta dati. In questa fase si sono viste le prime indicazioni sulle simulazioni di gara, con Porsche particolarmente concentrata sulla gestione del passo. Pascal Wehrlein e Nico Müller hanno completato due long run da 15 giri ciascuno, mantenendo una buona costanza nei tempi e permettendo agli ingegneri di raccogliere informazioni preziose sul comportamento della nuova vettura in configurazione gara.

A livello di prestazioni, inizialmente è stato Nyck de Vries a portare la Mahindra al comando, prima che la classifica venisse nuovamente rivoluzionata. Il turno non è stato comunque privo di imprevisti: Théo Pourchaire è finito contro le protezioni di curva 3, danneggiando l'ala anteriore della sua Opel e provocando una nuova interruzione. Il francese è poi riuscito a tornare in pista, chiudendo la sessione con un interessante sesto tempo.

Più complicato, invece, il pomeriggio per Lola e Fortescue Zero, entrambe alle prese con problemi tecnici che hanno limitato il chilometraggio. Enzo Fittipaldi è rimasto fermo in uscita dalla pit-lane dopo appena due giri, mentre Robert Shwartzman ha incontrato ulteriori difficoltà. Anche Paul Aron e Dan Ticktum hanno dovuto fare i conti con inconvenienti che hanno condizionato il lavoro della squadra australiana.

Con l'avvicinarsi dell'ultima ora, i piloti hanno iniziato a sfruttare anche la massima potenza disponibile attraverso l'Attack Mode, che sulla Gen4 raggiunge i 600 kW, mostrando ulteriormente il potenziale delle nuove monoposto. A beneficiarne è stato soprattutto Mortara, capace di abbassare progressivamente il riferimento fino a fermare il cronometro sull'1’24”344. Un giro che gli ha permesso di precedere di 337 millesimi Maloney, secondo con la Nissan, e di mettere in evidenza il lavoro svolto del team Mahindra.

Alle spalle del pilota svizzero si sono inserite le due Porsche di Nico Müller e del campione del mondo in carica Pascal Wehrlein, rispettivamente terzo e quarto, separate da appena 14 millesimi. Quinta posizione per Maximilian Günther con la Envision, mentre Pourchaire ha confermato i progressi della Opel chiudendo sesto. Da segnalare anche l'ottavo posto di Güven, che ha regalato al neonato Fusion Formula E un esordio incoraggiante sul piano cronometrico.

La fase conclusiva è stata nuovamente condizionata da un incidente, con De Vries finito contro le protezioni di curva 9 dopo un testacoda. La conseguente bandiera rossa ha ridotto ulteriormente il tempo a disposizione, ma negli ultimi minuti nessuno è riuscito ad avvicinare il riferimento di Mortara, che ha così concluso davanti a tutti la prima giornata della Gen4.

Oltre ai riscontri cronometrici, un altro dato interessante riguarda il lavoro svolto dalle squadre. Citroën e Nissan sono state tra le più attive in termini di chilometraggio, con il team francese capace di completare il maggior numero di giri complessivi. Porsche e Jaguar hanno invece evidenziato una buona continuità sul fronte dell'affidabilità dei rispettivi propulsori, raccogliendo informazioni importanti in vista della prossima stagione. Al contrario, Lola e Fortescue Zero hanno chiuso la giornata con un bottino di tornate decisamente più contenuto, dovendo recuperare il tempo perso a causa delle difficoltà incontrate.

Dopo questa prima giornata, team e piloti avranno a disposizione una pausa per analizzare i dati e intervenire sulle criticità emerse. La Formula E tornerà in pista mercoledì 18 novembre, prima dell'ultimo appuntamento di venerdì 20, quando il programma prevederà anche le simulazioni di gara del tradizionale E-Prix e del nuovo format E-Prix Unleashed.