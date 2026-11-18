JARAMA - Edoardo Mortara si conferma al vertice dei test pre-stagionali della Formula E sul circuito di Jarama. L’italo-svizzero della Mahindra ha confermato quanto di buono mostrato lunedì, firmando il riferimento della sessione mattutina in 1’24”496, mentre Jean-Eric Vergne, al volante della Citroën si è imposto nel pomeriggio con un crono di 1’25”437. La giornata ha però avuto anche un altro protagonista, Mitch Evans, che al volante della Opel ha conquistato la prima simulazione di E-Prix con le nuove monoposto Gen4, precedendo la Nissan di Oliver Rowland.

Come già accaduto nella prima giornata, anche mercoledì non sono mancate le interruzioni. La sessione mattutina, disputata in condizioni di pista asciutta, è stata infatti caratterizzata da quattro bandiere rosse. La prima è arrivata dopo appena un quarto d'ora, quando Paul Aron è finito contro le protezioni in curva 3 con la sua Fortescue Zero, danneggiando la sospensione anteriore destra e l'ala. L'estone ha così perso gran parte del programma previsto, mentre gli altri piloti hanno potuto riprendere il lavoro dopo circa dodici minuti.

A dettare il ritmo è stata inizialmente la Mahindra, con Mortara e Nyck De Vries nelle prime posizioni. Entrambi, tuttavia, hanno successivamente visto cancellati alcuni dei propri migliori riferimenti per aver superato i limiti di potenza consentiti. Ne ha approfittato Felipe Drugovich, portando la Andretti motorizzata Nissan al comando, prima che Vergne e Nico Müller si inserissero nella lotta al vertice. Il francese della Citroën e lo svizzero della Porsche sono stati separati da appena 52 millesimi, a conferma dell'equilibrio tra le due squadre.

La parte conclusiva della sessione è stata particolarmente movimentata. Robert Shwartzman si è fermato con la Lola poco prima di curva 12, provocando la seconda interruzione. Appena ripresa l'attività, Jake Dennis ha perso il controllo della Andretti in curva 3, terminando contro le barriere e danneggiando pesantemente la parte anteriore della monoposto. L'incidente ha costretto il britannico a saltare anche il turno pomeridiano.

A riportare la Mahindra in vetta ci ha pensato Mortara, autore di un ottimo 1’24”496, appena 152 millesimi più lento del record precedentemente stabilito nella sessione pomeridiana del lunedì. Il portacolori della squadra indiana ha preceduto Taylor Barnard, al debutto nei test con la nuova Fusion, e Drugovich, separati rispettivamente di 161 e 193 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per Evans con la Opel, davanti alla Nissan di Zane Maloney.

A completare la mattinata è arrivata un'ulteriore bandiera rossa, causata da Stoffel Vandoorne, rimasto fermo con la Jaguar in curva 9. Per il belga, così come per Dennis, la giornata in pista si è conclusa anticipatamente. Non è andata meglio alla Lola, con Enzo Fittipaldi limitato dai problemi tecnici che hanno condizionato il lavoro della squadra.

Nel pomeriggio l'attenzione si è spostata sulla prima simulazione di gara delle Gen4. Un appuntamento importante per verificare il comportamento delle nuove monoposto non soltanto sul giro secco, ma anche nelle situazioni tipiche di un fine settimana di gara. Il programma prevedeva una sosta ai box per il Pit Boost, la ricarica rapida delle monoposto, e una fase di Full Course Yellow. Una prova che ha permesso ai team di prendere confidenza con le nuove procedure e raccogliere dati in vista dell'esordio della generazione Gen4.

Proprio al momento di schierarsi in griglia, sul circuito spagnolo è iniziato a piovere. Le condizioni di aderenza sono rapidamente peggiorate, influenzando sia il ritmo che la gestione energetica delle monoposto. Nonostante qualche correzione e diverse escursioni nelle vie di fuga, la simulazione è proseguita senza particolari problemi di affidabilità. L'episodio più significativo ha riguardato proprio Mortara, finito nella ghiaia di curva 3.

L'uscita del pilota Mahindra ha richiesto l'intervento della Safety Car, permettendo ai team di provare anche questa situazione in condizioni reali. Una volta recuperata la vettura, la simulazione è ripresa regolarmente fino alla bandiera a scacchi, con Evans che ha preceduto Rowland. Il neozelandese ha così regalato alla Opel GSE il primo successo virtuale in una gara della nuova generazione di monoposto.

Terminata la simulazione, i team sono tornati a concentrarsi sul lavoro di sviluppo nelle ultime due ore di attività. Con il progressivo miglioramento del tempo e il graduale asciugarsi dell'asfalto, i tempi sono scesi sensibilmente. Dopo una prima fase in cui si sono alternati al comando diversi piloti, tra cui De Vries, Müller e Rowland, è stato Maloney a portare la Nissan in vetta con un interessante 1’26”828. Il riferimento è stato successivamente migliorato da Jake Hughes, capace di fermare il cronometro in 1’26”291 con la Cupra Kiro.

A prendersi la scena nel finale è stato però Vergne. Il francese ha continuato a migliorare i propri riferimenti fino a siglare un ottimo 1’25”437, conquistando la leadership della sessione pomeridiana. Alle sue spalle si è piazzato Drugovich, staccato di 220 millesimi, mentre Mortara ha completato il podio virtuale a 357 millesimi. Quarta posizione per Müller con la Porsche, seguito dalla Cupra Kiro di Hughes e dalla seconda Mahindra di De Vries. Più attardate le Opel di Pourchaire ed Evans, rispettivamente quindicesima e sedicesima.

Anche l'ultima parte della giornata non è stata esente da inconvenienti. A circa dieci minuti dalla conclusione, Shwartzman è finito nuovamente nella ghiaia di curva 3, provocando la quinta bandiera rossa complessiva della giornata. Per il pilota della Lola si è trattato dell'ennesima escursione in un punto del tracciato che si sta rivelando particolarmente insidioso per le nuove monoposto. Recuperata la vettura, la direzione gara ha concesso un'ultima breve finestra di attività, permettendo ai piloti di completare qualche altro giro.

Dopo due giornate caratterizzate da numerose interruzioni e da un'intensa attività in pista, la Formula E si concederà ora una giornata di pausa prima di tornare in azione venerdì per l'ultimo appuntamento dei test di Jarama. Il programma prevede un'ulteriore simulazione, questa volta dedicata al formato Sprint Unleashed, che permetterà di provare le Gen4 con il pacchetto aerodinamico ad alto carico e la massima potenza.