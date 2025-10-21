FE, il 31 ottobre il test per le donne pilota a Valencia. Finora solo la Ds Penske ha scelto due nomi

VALENCIA – Le donne pilota tornano in pista con le monoposto elettriche a Valencia il 31 ottobre. La Formula E ha riservato loro una intera giornata di test: una sessione al mattino e una al pomeriggio per continuare a tenere aperte le porte per un possibile futuro agonistico nel mondiale a zero emissioni, quello più “politicamente corretto” che ci sia, non solo dal punto di vista ambientale. In ordine di tempo, l'ultimo nome ufficializzato è quello di Nerea Martì, pilota spagnola chiamata dalla Andretti per occupare una delle due monoposto Porsche 99X Electric. Per le 22enne impegnata nella F1 Academy si tratta di una “prima volta” al volante di un bolide a zero emissioni.

Pur avendo la possibilità di mandare in pista due donne, finora una sola scuderia ha reso noti i nomi di una coppia di ragazze pilota (l'obbligo è di impegnarne almeno una). Si tratta della Ds Penske, che ha puntato su Lindsay Brewer, 28 enne pilota e modella americana, e sulla ventenne britannica Jessica Edgar. Porsche ha offerto una nuova opportunità alla 30enne della Repubblica Ceca Gabriela Jilkova, mentre la Nissan ha puntato su Abbi Pulling.

La britannica aveva impressionato nei test dello scorso anno a Valencia dimostrandosi in grado di avvicinare i tempi dei piloti del campionato, che avevano già provato la vettura. La Mahindra ha scelto Chloe Chambers, classe 2004, esponente della F1 Academy di nazionalità statunitense e cinese. La spagnola Marta Garcia, 25 anni e vincitrice del primo campionato della F1 Academy, guiderà la monoposto della Lola Yamaha Abt, mentre Alice Powell, ormai una “senatrice”, occuperà l'abitacolo del bolide della Envision, scuderia per la quale si occupa anche dello sviluppo della monoposto.

La Cupra Kiro si è affidata di nuovo alla 20enne filippina Bianca Bustamante, che aveva già svolto altri rookie test in passato e che nel 2024 aveva fatto parte del McLaren Young Driver Programme. Citroen e Jaguar Tcs non hanno ancora diffuso i nomi delle donne pilota che gireranno sul circuito Ricardo Tormo. «Siamo felici di tornare con la seconda edizione del nostro test femminile – ha commentato il Ceo della Formula E Jeff Dodds – Quello dello scorso anno è stato un momento storico, e il suo successo ha posto le basi per ciò che verrà. Quest’anno, con il doppio del tempo in pista, offriamo alle pilote un palcoscenico ancora più ampio per dimostrare il loro talento al volante della nostra monoposto Gen3 Evo».