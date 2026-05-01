FE, per i 75 anni di motorsport la Porsche si "regala" la livrea «pink Pig» per gli E-Prix di Berlino di sabato e domenica

BERLINO – L'alba di Berlino è anche nei colori delle Porsche 99x electric (nella foto di Andreas Beil) con le quali Pascal Wehrlein e Nico Müller inseguiranno il successo nel doppio E-Prix della capitale tedesca. Ai box, il personale della scuderia della casa di Zuffenhausen giovedì ha fatto gli straordinari per adattare la livrea delle monoposto. Che in occasione delle gare 23 e 24 ospitate a Berlino (in nessuna altra città il mondiale elettrico è stato così tante volte) sfoggeranno la tinta “pink Pig”: il colore piace ai tifosi e evoca piacevoli ricordi in casa Porsche. Che in Germania in Formula E ha vinto un sola volta, nel 2024, con Antonio Felix da Costa, adesso peraltro in competizione con la rivale Jaguar Tcs.

Lo stesso Wehrlein ha un secondo posto quale miglior piazzamento, nel primo dei due e-Prix dalla passata stagione (nel secondo aveva conquistato la pole). Andrè Lotterer, nel 2020 (il campionato "salvato" dal Covid con sei gare a Berlino), era stata la prima guida di Porsche a salire sul podio tedesco, tra l'altro proprio alle spalle dello stesso portoghese, che si sarebbe poi aggiudicato il titolo con la Ds Techeetah. Con una 917 di questo colore, Porsche aveva preso parte alla 24h di Le Mans (l'edizione 2026 è in programma il 13 e 14 giugno) senza peraltro riuscire a finire la corsa, mentre nel 2018, la 911 Rsr numero 92 con le medesima livrea si era aggiudicata la prova nella classe LmGte Pro.

Al volante del vittorioso modello che richiamava la tinta del prototipo della 911 del 1971 c'erano Kevin Estre, Michael Christensen e Laurens Vanthoor. La scelta cromatica della scuderia di Formula E non è soltanto un omaggio ai propri sostenitori, ma anche un tributo ai propri 75 anni di storia nel motorsport. Dopo sei gare, Porsche è testa a tutte e tre le classifiche del mondiale elettrico, ma il “risveglio” della Jaguar Tcs (reduce da due doppiette di fila: a Jeddah e Madrid) – che sul cemento della pista dello storico ex scalo internazionale di Tempelhof ha vinto cinque degli ultimi 6 e-Prix – impone alla scuderia tedesca di tornare ad imporsi perché i margini sono risicatissimi.

Finora non sono filtrate indiscrezioni circa la composizione della seconda squadra ufficiale che verrà schierata da Porsche nel prossimo campionato – il primo con le monoposto Gen4 – anche se le procedure per la selezione di piloti e meccanici è già in fase piuttosto avanzata. La livrea delle monoposto, insomma, aggiunge insomma “solo” un po' più di colore al fine settimana agonistico e all'interesse verso la scuderia e al costruttore.