FE, ai test di Jarama la Fusion, motorizzata Porsche, con il turco Güven e Bedrin, il russo con licenza italiana

MADRID – Un mondiale con 24 piloti al via (il massimo possibile dato che le licenze disponibili per le scuderie sono 12 e ciascuna può schierare due monoposto) in rappresentanza di 13 nazioni, mai così tante prima d'ora, così come le gare (21). Con il possibile ingaggio di Ayhancan Güven da parte della Fusion (Phil Charles ne è il team principal), motorizzata Porsche, costruttore che ha sotto contratto il 28enne, anche la Turchia esordisce in Formula E.

Che prima o poi potrebbe gareggiare anche in Australia, visto che la Fortescue, che ha rilevato la maggioranza della Penske, ha sede nel continente rosso, che erano già apparse indiscrezioni su trattative nel paese e visto che il mondiale elettrico non è mai sbarcato in Oceania, malgrado la presenza di due piloti di spicco come Micth Evans e Nick Cassidy, entrambi neozelandesi, e che l'organizzazione cerca sempre di individuare città nelle nazioni dove hanno il proprio quartier generale le case automobilistiche o le scuderie.

Con sei piloti, la “colonia” di piloti britannici è la più importante di tutte e include due campioni del mondo Jake Dennis (Andretti) e Oliver Rowland (Nissan), oltre che il rientrante Jake Hughes, il debuttante Zak O'Sullivan, Taylor Barnard, Dan Ticktum. Cinque paesi contano un doppio rappresentante in Formula E: si tratta della Germania (il bi-campione del mondo Pascal Wehrlein e Maximilian Günther), della Francia (Jean Eric Vergne, il solo capace di vincere due volte di fila il titolo iridato, e il rookie Theo Pourchaire), del Brasile (Felipe Drugovich e l'esordiente Enzo Fittipaldi), della Svizzera (Nico Müller e Edoardo Mortara) e della Nuova Zelanda.

La griglia è completata dallo spagnolo Pepe Martì, confermato dalla Cupra Kiro, dal giovane della Barbados Zane Maloney, passato dalla Lola alla Nissan, dai due iridati della Jaguar, il belga Stoffel Vandoorne e il portoghese Antonio Felix Da Costa, dall'olandese Nyck De Vries, pure lui già campione del mondo (con la fine della scorsa stagione non corrono più nella rassegna elettrica due vincitori del calibro di Sébastien Buemi e Lucas di Grassi), e dal russo Robert Schwartzman, che corre con il passaporto israeliano.

Almeno a Madrid al volante dell'altra monoposto della Fusion, la scuderia che gravita nell'“orbita” del campione del mondo di Formula 1 del 2025 Lando Norris, dovrebbe esserci un altro russo, Nikita Bedrin. Appena ventenne, il pilota gareggia con licenza italiana, e lo scorso marzo era stato al volante di una monoposto Gen3 (della Ds Penske) in occasione dei test riservati ai debuttanti che si erano svolti proprio sulla pista della capitale spagnola di Jarama, dove la prossima settimana sono in programma le prove ufficiali che anticipano l'avvio del prossimo campionato, il numero 13.