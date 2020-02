FE, anche due “volanti rosa” nelle prove dei rookie a Marrakesh

MARRAKESH – Ci sono anche due donne ed un pilota italiano fra i “debuttanti” (non tutti lo sono realmente) della sessione ufficiale di prove della Formula E in calendario il primo marzo, il giorno dopo la disputa dell'ePrix di Marrakesh, il quinto della stagione. Le due guide “rosa” sono le britanniche Alice Powell, 27 anni, e Jamie Chadwik, 21 anni. La prima è stata ingaggiata dalla Envision Racing, che ha affidato l'altra monoposto elettrica allo neozelandese Nick Cassidy.

La seconda è Jamie Chadwick, che nonostante l'età non è una novizia della Formula E, visto che era già stata al volante nella vettura di Formula E con la Nio, sempre nei test. Oltre a lei, la Panasonic Jaguar ha ingaggiato l'ancora ventenne franco argentino Sacha Fenestraz, vincitore fra le altre cose del titolo giapponese di Formula 3. Antonio Fuoco, classe 1996, torna con la Nio 333 al volante di un bolide elettrico. Il pilota calabrese era stato ingaggiato dalla Geox Dragon come collaudatore, ruolo che ha rivestito anche nel team Ferrari di Formula 1 dopo essersi aggiudicato qualche gara in Formula 2. La scuderia del Regno di Mezzo ha scelto il cinese Daniel Cao quale altra guida per i test marocchini.

La Mahindra ha puntato su Joel Eriksson, che aveva già fatto esperienza con la Virgin Racing nel 2018. Il pilota svedese è sotto contratto anche per lo sviluppo e come pilota di riserva. Gli indiani di Mahindra hanno deciso di schierare il brasiliano Pipo Derani e Dejonghe, che lavora per il team dal 2017 e non solo al simulatore. Il belga ha già fatto esperienza al volante della monoposto elettrica, sempre nei test ufficiali.

La scuderia campione del mondo, la Ds Techeetah, manderà in pista il britannico James Rossiter, che torna a Marrakesh per guidare una vettura di Formula E, ed il 34enne portoghese Felipe Albuquerque. La Nissan e.Dams si affiderà alla riserva, il giapponese Mitsunori Takaboshi ed al 28enne britannico Jann Mardenborough. Anche il pilota di colore guiderà di nuovo la monoposto elettrica sul circuito magrebino. Lo stesso vale sia per il monegasco Arthur Lecler sia per il francese Norman Nato, entrambi confermati dalla Rokit Venturi per i test in Marocco.