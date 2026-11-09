FE: Andretti cambia Team Principal, Campbell Hobson raccoglie l’eredità di Roger Griffiths

INDIANAPOLIS - In vista dell’imminente stagione 2026/27 di Formula E, Andretti ha annunciato un cambio al vertice della squadra: Campbell Hobson assumerà il ruolo di Team Principal al posto di Roger Griffiths. Quest’ultimo, dopo aver guidato il team fin dalla prima stagione del campionato nel 2014, passerà a una posizione di consulente senior, continuando a mettere la propria esperienza al servizio di Andretti Formula E e dell’intera struttura TWG Motorsports.

Si tratta di un avvicendamento nel segno della continuità, considerando che Hobson è da tempo una figura centrale all’interno dell’organizzazione. L’australiano ha ricoperto inizialmente il ruolo di Team Manager, per poi diventare Sporting Director, lavorando a stretto contatto con Griffiths nella gestione quotidiana della squadra. Il suo contributo ha riguardato l’organizzazione operativa, la gestione del personale e le prestazioni sportive, rendendo la promozione una naturale evoluzione dell’attuale struttura dirigenziale.

Jill Gregory, presidente di Andretti Global e Chief Operating Officer di TWG Motorsports, ha dichiarato: «Campbell è stato fondamentale per il funzionamento della squadra e siamo molto felici di vederlo cogliere questa opportunità per guidarla. Conosce il programma in ogni suo dettaglio, gode del rispetto di tutto il team e possiede le qualità dirigenziali e la determinazione agonistica di cui abbiamo bisogno per il futuro».

Per Griffiths si chiude un capitolo lungo 12 stagioni, durante il quale ha contribuito a trasformare Andretti in una delle realtà più affermate della Formula E. Sotto la sua direzione, la squadra ha conquistato 13 vittorie e 46 podi, oltre al titolo mondiale Piloti ottenuto da Jake Dennis nella stagione 2022/23. Un percorso costruito attraverso diverse generazioni di monoposto, cambiamenti tecnici e collaborazioni con importanti costruttori.

«Guidare questa squadra fin dall’inizio è stato uno dei più grandi privilegi della mia carriera e sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito. Dopo 12 stagioni, questo mi sembra il momento giusto per passare il testimone - ha commentato Griffiths - Campbell è da anni una parte fidata del nostro gruppo dirigenziale e conosce questa organizzazione a ogni livello. Si è guadagnato questa opportunità. Sono entusiasta di poterlo sostenere, contribuendo allo stesso tempo in maniera più ampia alle attività di Andretti e TWG Motorsports».

Dal canto suo, Hobson ha accolto la nuova responsabilità con grande entusiasmo, consapevole dell’importanza del lavoro svolto dal suo predecessore: «È un privilegio incredibile assumere il ruolo di Team Principal. Nutro un enorme rispetto per Roger e per ciò che ha costruito. Sono grato per la fiducia della squadra e per questa opportunità. Abbiamo un ottimo gruppo di persone, basi solide e grandi ambizioni per il futuro».

Il cambio al vertice in Casa Andretti arriva in un momento particolarmente significativo per la Formula E, che si appresta a inaugurare l’era GEN4. La squadra americana, dopo aver chiuso la partnership con Porsche, correrà come squadra cliente Nissan. Nessuna novità, invece, sul fronte piloti con Jake Dennis e Felipe Drugovich confermati per la stagione 2026/27. Il primo appuntamento saranno i test pre-stagionali di Jarama, in Spagna, che andranno in scena dal 16 al 20 novembre.