FE, Andretti diventa cliente di Nissan: collaborazione a partire dalla prossima stagione, con le monoposto Gen4

TOKYO – Nissan e Andretti hanno ufficializzato l'intesa per la fornitura del powertrain Gen4 in Formula E a partire dal prossimo campionato. Nelle stagioni 13, 15, 15 e 16 la scuderia statunitense sarà cliente del costruttore giapponese: «È un accordo nato sulla base di fiducia, amicizia e affidabilità», ha sintetizzato Tommaso Volpe, il manager italiano a capo delle operazioni di Nissan nel mondiale elettrico. «La collaborazione sarà la più ampia possibile – ha aggiunto – e si spingerà fino a quanto ci è permesso dalle regole, ma non ci aspettiamo alcun favore in gara».

«Siamo entusiasti di questa collaborazione – ha precisato Roger Griffiths, il team principal della Andretti – Sarà una lotta dura, ma leale». Per Volpe l'obiettivo minimo è quello di portare a casa almeno il titolo costruttori e non teme, anzi quasi sollecita la competizione con la futura scuderia cliente, che dopo l'addio di McLaren al termine dello scorso campionato gli è mancata in questo».

«Per noi è molto importante perché lavoriamo a stretto contatto con la divisione ricerca e sviluppo – insiste – e la Formula E è una piattaforma tecnologica che ci serve anche per i veicoli stradali». «È un campionato sempre più competitivo e avere un partner solido è fondamentale per massimizzare sia le prestazioni sia lo sviluppo tecnico – ha sottolineato Volpe – Andretti è uno dei nomi di maggior successo nel motorsport, inclusa la Formula E, dove si è affermata come una delle squadre leader, gareggiando costantemente ai vertici e conquistando un titolo piloti (quello di Jake Dennis, ndr)».