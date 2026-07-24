FE, Andretti diventa cliente di Nissan: collaborazione a partire dalla prossima stagione, con le monoposto Gen4
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TOKYO – Nissan e Andretti hanno ufficializzato l'intesa per la fornitura del powertrain Gen4 in Formula E a partire dal prossimo campionato. Nelle stagioni 13, 15, 15 e 16 la scuderia statunitense sarà cliente del costruttore giapponese: «È un accordo nato sulla base di fiducia, amicizia e affidabilità», ha sintetizzato Tommaso Volpe, il manager italiano a capo delle operazioni di Nissan nel mondiale elettrico. «La collaborazione sarà la più ampia possibile – ha aggiunto – e si spingerà fino a quanto ci è permesso dalle regole, ma non ci aspettiamo alcun favore in gara».
«Siamo entusiasti di questa collaborazione – ha precisato Roger Griffiths, il team principal della Andretti – Sarà una lotta dura, ma leale». Per Volpe l'obiettivo minimo è quello di portare a casa almeno il titolo costruttori e non teme, anzi quasi sollecita la competizione con la futura scuderia cliente, che dopo l'addio di McLaren al termine dello scorso campionato gli è mancata in questo».
«Per noi è molto importante perché lavoriamo a stretto contatto con la divisione ricerca e sviluppo – insiste – e la Formula E è una piattaforma tecnologica che ci serve anche per i veicoli stradali». «È un campionato sempre più competitivo e avere un partner solido è fondamentale per massimizzare sia le prestazioni sia lo sviluppo tecnico – ha sottolineato Volpe – Andretti è uno dei nomi di maggior successo nel motorsport, inclusa la Formula E, dove si è affermata come una delle squadre leader, gareggiando costantemente ai vertici e conquistando un titolo piloti (quello di Jake Dennis, ndr)».
«Con una tradizione nel motorsport che dura da oltre 80 anni e numerose vittorie e campionati in diverse categorie, incluso di Formula E, Nissan ha ampiamente dimostrato il suo valore ai massimi livelli di questo sport – ha concluso Griffiths – In qualità di pioniere dei veicoli elettrici, Nissan ha maturato una vasta esperienza in questo settore e, grazie alla sua partecipazione in Formula E, ha dimostrato la sua immensa competitività. Sono le caratteristiche che si allineano perfettamente con l'approccio di Andretti Formula E e per questo siamo estremamente orgogliosi di collaborare con il costruttore giapponese nell'attesissima era Gen4».